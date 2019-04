No dia 20 de março de 2019, aconteceu início a aula inaugural do Programa Protetor Ambiental, projeto desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental beneficiando alunos do 6º ao 9º ano da Escola de Educação Básica Marcolino Pedroso e Escola de Educação Básica Arabutã do município de Arabutã.

O Programa é desenvolvido para atender jovens adolescentes de 12 a 14 anos de idade. Considerando a necessidade de prepará-los para conhecer a real problemática da questão ambiental.

Os encontros serão semanais e gratuitos, sendo oferecidas aulas temáticas com capacitação para atuarem como defensores ambientais, multiplicadores da consciência ecológica e proporcionar condições de aprendizado aos alunos protetores através das atividades teóricas e práticas voltadas à preservação do meio ambiente e integração social além de capacitá-los para atuarem como multiplicadores e defensores do meio ambiente e contribuir para a complementação da educação que recebem de seus pais e responsáveis, aprimorando e ampliando o desenvolvimento intelectual, social e cognição no que tange o meio ambiente.

O projeto visa resgatar valores e fortalecer o espirito de união e reciprocidade entre os integrantes do projeto, colaboradores, a Polícia Militar e a Policia Ambiental. Neste sentido, a iniciativa visa à difusão da educação ambiental, pois acredita que o conhecimento proporciona mudança de comportamento, bem como habilita os jovens a exercerem a cidadania em sua plenitude.

