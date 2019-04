Mais um caminhoneiro da região foi vítima da violência no Sudeste do país. Um motorista de caminhão foi assaltado e ficando refém de bandidos, em São Paulo, nas últimas horas. Conforme apurado pelo Jornalismo da Aliança, o motorista da empresa Transportes Rizzi, de Irani, foi abordado na no final da madrugada desta segunda-feira, dia oito, na região de Jacareí e o último registro do monitoramento foi na em Itaquaquecetuba, também em São Paulo.



O motorista ficou de refém dos bandidos e foi liberado por volta das 11h desta segunda. Ele relatou que foi a primeira vez que sofreu um assalto e passa bem.



Segundo informações do proprietário o conjunto cavalo mecânico e carreta ainda não foram localizados.



Trata-se de um Cavalo mecânico MAN/TGX 28.400, ano modelo 2018 cor Branca, Placas QJK – 7651.

(Com informações do repórter André Krüger)