Escolha se deu através de enquete popular, realizada nos últimos dias no site da Prefeitura de Peritiba.

A Prefeitura de Peritiba realizou entre os dias 20 e 31 de março, uma enquete para a escolha de shows para a Expo Peritiba 2019. Havia três opções para o dia 16 de agosto (sexta-feira), três opções para o dia 17 de agosto (sábado) e duas opções para o dia 18 de agosto (domingo).

De acordo com os votos da enquete, para o dia 16, os artistas mais votados foram Alan e Aladim; já no sábado, dia 17, foram escolhidos Day e Lara; e para o domingo, o grupo Netos do Velho.

A 3ª Expo Peritiba acontece entre os dias 15 e 18 de agosto. Além dos shows escolhidos, outras atrações farão parte do evento.

(Fonte: Francielli Schönnel)