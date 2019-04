O motorista e morador de Seara, Flávio José Mondzelevski, conhecido como Abelhão, está desaparecido e a carreta foi levada, possivelmente, por bandidos durante o fim de semana. A última localização verificada da carreta foi na região de Valinhos, em São Paulo. Segundo informações repassadas, o caminhão perdeu o sinal do monitoramento na tarde do ultimo sábado, dia seis, por volta das 16h.

A empresária e proprietária do caminhão, Maria Tartari, informou em Boletim de ocorrência, que o motorista carregou a carreta Iveco cor vermelha placas MDI – 5112 de Seara, em Jaguariúna e seguia para Ribeirão da Neves. A carga que estava sendo transportada era de mortadela.

O motorista ainda não entrou em contato com a empresa e nem com familiares. Os responsáveis da empresa tentaram contato com o motorista via celular com o motorista, mas, as ligações indicam desligado ou fora de cobertura.

Nas redes sociais familiares pedem ajuda para localizar a vítima.



Caso alguém souber algo favor entrar em contato. (49) 3452 – 5050.

(Com informações do repórter André Krüger).