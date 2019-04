O prefeito de Ouro, Neri Miqueloto, foi comunicado na última quarta-feira (10) pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA) de Joaçaba que na próxima quarta-feira, dia 08, o Secretário Estadual de Infraestrutura, Coronel Carlos Hassler, estará vistoriando as obras da SC-467 entre Ouro e Jaborá.

A obra está paralisada mais uma vez. Na semana que passou a empresa Triunfo, responsável pela execução das obras de pavimentação, iniciou a rescisão dos contratos com os funcionários e retirou as máquinas do canteiro de obras.

Miqueloto afirmou que não tem ainda uma informação concreta com relação a paralisação dos trabalhos. “ Na verdade nós não temos nem uma informação concreta daquilo que aconteceu, nós só sabemos que a empresa recolheu o maquinário e a gente tem conversas de bastidores, mas nada de concreto”, disse.

O prefeito convida a comunidade para prestigiar a vinda do secretário na quarta-feira a partir das 16h porque é fundamental para demostrar a ele, a importância da conclusão da pavimentação da rodovia. O ponto de encontro será na Encruzilhada Ouro, limite entre Ouro e Jaborá.

