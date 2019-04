Partidas são válidas pela série C do Interiorano.

Quatro jogos estão agendados para o fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, série C. Todas as partidas iniciam às 15h30.



Sábado, dia 13:

São Cristóvão x 24 de Fevereiro

Três de Outubro B x Santo Antônio



Domingo, dia 14:

Baixo São Luiz B x Terra Vermelha B

Poletto B x Planalto B