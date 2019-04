O Grupo de Operações, Resgate e Salvamento com Cães de Concórdia esteve realizando na noite do domingo, dia 7 de abril, buscas na região da BR-153, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eles procuravam Gabriel Dallas, 21 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira.

De acordo com as informações repassadas pelo coordenador do Grupo de Concórdia, Andreo Andrade, o cão farejador indicou que o rapaz que desapareceu em Erechim passou pela região de Concórdia. Essa informação foi confirmada pelos funcionários da Cidasc que trabalham no posto que fica próximo à ponte do rio Uruguai.

Os familiares de Gabriel acompanharam as buscas que foram realizadas até a madrugada desta segunda-feira. A grande circulação de pessoas e de veículos na região do posto da Coopercarga dificultou o trabalho com os cães. “Não é igual quando alguém se perde em uma mata, por exemplo, e procura um lugar para se abrigar em um ponto fixo”, comenta Andrade.

O rapaz estava vestindo uma bermuda com casaco preto de capuz. O pai do jovem fez um apelo pelas redes sociais, comunicando o desaparecimento do filho. Ele pede para que compartilhem a foto de Gabriel. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode informar a família pelo telefone (54) 99181 0113 ou a Polícia Militar.