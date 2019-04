Consumidor que tiver tempo e paciência poderá economizar dinheiro com as compras de Páscoa

Ir ao supermercado com as crianças nos últimos dias não é tarefa fácil. A presença dos ovos de chocolate tem chamado a atenção da garotada e pesado no bolso dos adultos. O Jornalismo da Rádio Aliança fez uma pesquisa em quatro supermercados de Concórdia e constatou que a diferença de preços pode chegar a 45%. Quem tiver tempo e paciência poderá ter boa economia na hora de fazer as compras.

O ovo da Lol com 150 gramas e uma pulseira como surpresa é encontrado pelo preço de R$ 44,99 a R$ 65,99. Neste caso a diferença chega a R$ 21,00 para o mesmo produto. Em percentual a variação é de 45%.

Os ovos de chocolate com brinquedos da Barbie e da Hotwells e peso de 157 gramas foram encontrados por 46,99 a R$ 55,95. O mesmo item é vendido por até R$ 8,96 de diferença.

Se a intenção for agradar os adultos com um ovo Sonho de Valsa, 330 gramas, também vale a pena pesquisar. Esse mesmo item foi encontrado por até R$ 4,04 de diferença. O menor preço custa R$ 42,95 e o maior R$ 46,99.

Mesmo que o custo benéfico dos ovos de Páscoa não seja tão grande, uma pesquisa realizada pela Fecomércio de Santa Catarina mostra que 91,7% dos consumidores vão presentear com o doce. A advogada Andréia de Pinho está nesta lista e em 2019 não escolheu com base no preço. “Levei em consideração o pedido e acabei escolhendo o ovo pelo brinde que vem dentro, mas nos anos anteriores comprei pelo preço”, conta.

Os ovos de chocolate também estão mais caros na comparação entre 2018 e 2019 e algumas marcas, inclusive, reduziram o peso. O ovo da Barbie que no ano passado pesava 170 gramas e foi encontrado por R$ 39,90, agora pesa 157 gramas e o menor valor constato pela pesquisa do Jornalismo da Aliança foi 46,99. Neste caso específico, o aumento de preço foi de 18%.

Nas opções mais tradicionais que não são tão atrativas às crianças, o reajuste foi menor. O ovo Sonho de Valsa manteve a gramatura de 330 gramas e o aumento foi de 12%. O menor valor encontrado pela pesquisa da Aliança em 2018 foi R$ 38,00 e agora está em R$ 42,95.