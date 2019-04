Será sepultado na tarde desta segunda-feira, dia oito, o corpo do concordiense Sidimar Piasentini, morto em acidente de trânsito na manhã do domingo, dia sete, na BR 470, nas proximidades da cidade de Ibirama, no Vale do Itajaí.



O corpo dele está sendo velado na Capela da Vila Jacob Biezus, onde residem os familiares e o enterro está previsto para às 15h no cemitério dessa localidade.



Sidimar dirigia um Honda Civic, placas de Barra Velha. Por alguma razão, ele perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu contra árvores na região conhecida como Serra do Ibirama. A vítima, que tinha 34 anos, teve morte instantânea. O acidente foi por volta das 6h50.