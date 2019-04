Neste sábado a equipe sub-17 do galo conquistou mais uma importante vitória na Série B do Campeonato Catarinense.

Após ser derrotada na última rodada em Jaraguá do Sul, a equipe concordiense entrou em campo buscando a vitória desde os primeiros minutos, porém acabou pecando nas finalizações. Aos 41 minutos da primeira etapa o galo teve um atleta expulso, fazendo com que o técnico Adilson mudasse a postura da equipe, para não sofrer muito com a pressão adversária e evitar o gol da equipe do norte do estado. Quando restavam menos de 10 minutos para o término da partida o lateral direito Eduardo Patrik aproveitou sua oportunidade e finalizou com qualidade balançando as redes e garantindo a vitória do galo que chega aos 9 pontos e ocupa a 2ª posição na tabela de classificação.

A equipe retorna aos treinos já nesta segunda-feira (08) e inicia a preparação para o confronto do próximo sábado contra a equipe do Inter de Lages em Concórdia, no Estádio Domingos Machado de Lima.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)