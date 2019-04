Copa CDL segue com as partidas da quarta fase

A 8ª Copa CDL de Futebol Suíço segue com a quarta fase da competição. Até neste momento da competição foram 22 jogos e saldo de gols de 117 faltando 18 confrontos para terminar a primeira fase. A equipe com maior número de finalizações até agora é Paulo Motos/ Agilly Despachante com 12 gols.

As partidas acontecem na terça, quarta e quinta-feira a partir das 19h30min no Clube Império da Bola em Linha Vitória. Na terça-feira (9) primeira disputa será entre a Polícia Militar x Tchururu Futebol Clube, após Rotisul/ Grupo Transpeniel x Tasca Esportes/ Loja o Baratão. Na quarta-feira (10) Bokitus/Tchecfrigo/ Lojas Lang x Apaca A e grupo Cordial x Pisocenter.

Já na quinta-feira (11) mais quatro confrontos. Primeiro às 19h30min Ideal Modas x Globoservice e Paulo Motos x Iveco. Após às 20h30min Estilo Vidros/ Autocenter Hollywood x Transportes Silvio e Educar/ Unigran/ Focalha/ Camaro x Guindaste Broetto/ Decc Construções/ Arako Móveis.

Em paralelo a competição dos adultos acontece a 4ª Copa CDL Apaca para Menores em parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente a Apaca. Participam da competição 280 crianças divididas em cinco categorias: Sub 06 categoria Bercinho - Sub 07 categoria Chupetinha - Sub 09 categoria Fraldinha - Sub 11 Pré-mirim - Sub 13 Mirim.

No total serão 32 partidas, os jogos acontecem nas terças e quartas-feiras também no Clube Império da Bola. Já foram realizadas até agora 14 partidas. Os organizadores explicam que as categorias Sub 06 e 07 é um trabalhado mais lúdico com a participação dos pais em campo. As demais categorias possuem quatro equipes cada.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)