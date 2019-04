A expectativa do varejo concordiense para a Páscoa, data celebrada no próximo domingo (21), é de vendas semelhantes ou até melhores do que o registrado no ano anterior. De acordo com 71,43% dos empresários consultados, a data será de bons resultados, com a estimativa de crescimento de até 5% para 52,38% dos entrevistados, até 10% de incremento para 23,81% e mais de 10% para 23,81%.

Os números fazem parte do mais recente levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) e CDL Concórdia. Uma das ferramentas para aquecer o período de vendas, as promoções estão entre as ações previstas por 71,43% que dizem estar preparando campanhas exclusivas para a data considerada a mais doce do ano.

Além de otimismo no volume de vendas, o tíquete médio de compras também é considerável: além da fatia de 33,33% que apostam em vendas entre R$50 e R$ 100, destaque para 28,57% que preveem tíquete médio entre R$100 e R$150. Para 19,5% os números podem ser superiores a R$200.

Para atender a previsão de demanda, os estoques não foram ampliados - conforme apontaram 52,38% que acreditam que o número de produtos será suficiente, já 42,86% disseram ter expandido.

Diante dos números o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, reforça a pertinência da data para o calendário varejista brasileiro. “Acreditamos sempre em bons resultados nas vendas e a Páscoa não seria diferente. Não serão apenas os tradicionais ovos de Páscoa, coelhinhos e chocolates que devem ganhar a preferência dos consumidores, muitos optam por presentes como peças de vestuário, os calçados, os itens de beleza, eletrônicos e eletrodomésticos, além dos brinquedos e jogos para os pequenos. Essa será mais uma data democrática e uma excelente oportunidade de negócios para os empreendedores”.

Para atender com tranquilidade os consumidores nos sábados 13 e 20 de março véspera de comemoração de Páscoa será Dia + de atendimento até às 17h sem fechar no horário de almoço no varejo de Concórdia.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)