O Fundo da Infância e da Adolescência de Concórdia (FIA) é o quinto que mais recebeu recursos destinados do Imposto de Renda em 2018 em Santa Catarina. No ano passado os contribuintes destinaram mais de R$ 171 mil a projetos sociais que beneficiam crianças e adolescentes. Concórdia perde em arrecadação apenas para municípios com um número maior de habitantes como Florianópolis, Joinville, Blumenau e Criciúma.

O diretor de Desenvolvimento Social, Jaime Bernardi, explica que as pessoas físicas podem fazer a doação de 3% do imposto devido ao Fundo da Infância e da Adolescência. “O contribuinte não irá pagar nada a mais. É um recurso que não vai para Brasília e fica em Concórdia para ser repassado às entidades que realizam trabalhos com crianças e adolescentes”, afirma o diretor. Antes de receber o dinheiro, os projetos apresentados pelas entidades passam pela avaliação de um conselho.

A declaração do imposto de renda deverá ser feita até o dia 30 deste mês. Quem ainda não enviou as informações à Receita Federal pode colaborar com as entidades de Concórdia. Os contadores estão preparados para auxiliar quem tiver dúvidas na hora de efetuar o repasse ao FIA.