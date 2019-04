Conquista veio com o empate sem gols diante do Atlético MG, no primeiro jogo da semifinal do Mineirão, no último dia 30.

O goleiro Dalton Munaretto, que iniciou no futebol em Concórdia e tem familiares na cidade, conquistou recentemente o título de campeão do Interior de MG, com o Boa Esporte Clube, equipe que ele defende nessa temporada. A conquista veio com o empate sem gols diatne do Atlético MG, na primeira partida da semifinal do Mineirão 2019. No segundo jogo, ocorrido neste domingo, dia sete, o Galo venceu por 5 a 0.