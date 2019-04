Na última segunda-feira, dia 1º, os vereadores se reuniram para a primeira sessão ordinária do mês na Câmara de Itá. No expediente, foi aprovado por unanimidade ofício para análise em regime de urgência do Projeto de Lei 009/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.



Entre outros assuntos de interesse da sociedade, este projeto norteou os questionamentos e debates do dia. Trata-se de financiamento para pavimentação do acesso à Linha Santa Cruz. Representantes da comunidade também acompanharam a sessão. Apesar do acordo quanto a importância do projeto, a oposição cobra informações mais concretas para análise. Nas próximas semanas o projeto será encaminhado para avaliação das comissões permanentes e, depois disso, passará por uma única votação.



Alcir José Hall (PR), Claodir Valcarenghi (MDB) e Jusselei Edson Perin (PDT), utilizaram a tribuna e, durante seus pronunciamentos, outros vereadores também se pronunciaram. Os áudios estão disponíveis no site www.camaraita.sc.gov.br.



A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira dia 08 de abril.





(Fonte: Soraia Budke/Ascom/Câmara de Vereadores de Itá)