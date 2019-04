Concórdia abriu neste domingo, 7 de abril, edição 2019 do Circuito Corridas do Bem FarmaSesi. Um dos objetivos do evento é promover ações que tenham como foco a saúde e a qualidade de vida. Em toda a edição, parte dos recursos arrecadados com as inscrições é destinada a uma instituição filantrópica. Neste ano, a entidade escolhida foi a Associação Beneficente Matheus Schröpfer Costa (ABEMASC), que proporciona apoio às pessoas carentes portadoras de doenças cardíacas. A largada da corrida aconteceu na Rua Coberta. Os participantes passaram pela Marechal Deodoro, João Suzin Marini, Osvaldo Zandavalli e, por fim, retornaram à Leonel Mosele. Além disso, ocorreu a Maratoninha, que objetiva estimular crianças e jovens de seis a 13 anos para que também pratiquem hábitos saudáveis de vida. A etapa de Concórdia teve início às 08h00 da manhã. No total, cerca de 600 pessoas participaram.



A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, assinala que a iniciativa é uma forma de fomentar a prática de atividades físicas e, além disso, auxiliar as instituições que precisam do apoio da comunidade. “Estamos plenamente satisfeitos com a participação do público em mais uma Corrida do Bem FarmaSesi. Agradecemos a todos os parceiros, à equipe da organização e a todos os participantes. Para nós foi um motivo de orgulho receber a todos. A nossa avaliação é a mais positiva possível”, acentua.



“É sempre um motivo de muita alegria participar da Corrida do Bem. Observamos que todos os participantes estavam satisfeitos com a organização. Isso mostra o comprometimento de todos que ajudaram a organizar esse grande evento. A Corrida do Bem movimenta todos os segmentos da sociedade. Além de estimular a prática de uma atividade física, é uma oportunidade para fazer novas amizades. Verifica-se um crescimento a cada edição. Uma demonstração inequívoca de que as pessoas estão muito mais atentas e de que é preciso cuidar da saúde do corpo e da mente”, enfatiza o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça.



Depoimentos



O servidor público, Osmar Antônio Dallacosta, 61 anos, entende que a Corrida do Bem/FarmaSesi é uma excelente oportunidade de fazer novas amizades e, ao mesmo tempo, pratica atividades físicas. “Participo do evento porque busco qualidade de vida. É fundamental estamos em dia com o coro e com a mente. É uma questão de bem-estar”, assinala.

Celso Forner, 58 anos, mais um participante, observa que a corrida é um momento propício para vivenciar novas experiências. “É sempre um momento especial estar entre amigos e praticar uma atividade física. A Corrida do Bem nos proporciona isso. Além disso, tem o fator competição que nos desafia, nos motiva ainda mais”, pontua.



A empresária Rosane Spesatto participou pela primeira da Corrida do Bem FarmaSesi. Para ela participação no evento é um momento marcante. “É uma adrenalina que só que participa consegue compreender a dimensão. Estou muito feliz por ter superado esse desafio. Pretendo participar em outras oportunidades. É uma excelente forma de buscar um estilo de vida mais saudável”.



A professora, Aneci Gerhardt da Rosa, destaca que é preciso cuidar da saúde e a prática de um exercício físico é fundamental para quem almeja mais qualidade de vida. “A Corrida do Bem é um oportunidade para pensarmos na nossa saúde e no nosso bem-estar. É uma comprovação de que nós temos mais forças do que podemos imaginar”, afirma.



Silvio Antunes, morador de Vargeão, também participou da Corrida do Bem FarmaSesi. Ele enaltece a organização do evento. “Tudo ocorreu perfeitamente. Parabéns a todos os organizadores. Foi um evento fantástico. Foi uma honra ter participado. Certamente estarei presente nas próximas edições”, sublinha.



Eduardo Gruener, de Concórdia, trabalha numa cooperativa de crédito. Ele explica que eventos como a Corrida do Bem, servem de motivação para que os jovens da região pratiquem atividades físicas e internalizem (desde cedo) a adoção de hábitos saudáveis de vida”, declara.

(Fonte: PG Comunicação)