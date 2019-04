A última etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina foi realizada ontem à tarde, na cidade de Itá. O atleta da Associação dos Pais e Amigos da Natação/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAN/FMEC), Rodrigo Firmo, obteve o título de campeão catarinense do Circuito de Maratonas Aquáticas. Na prova foi primeiro lugar. Já Enzo Vogt da Silva foi terceiro lugar na classificação geral.



As etapas anteriores foram realizadas na Lagoa da conceição (Florianópolis), Praia do Porto (Imbituba), Praia da Enseada (São Francisco do Sul) e Praia Porto Belo (Porto Belo).



Confira no quadro abaixo, o desempenho dos atletas da Associação dos Pais e Amigos da Natação/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia



Desempenho dos nadadores da APAN/FMEC





Masculino



- Enzo Vogt da Silva: 2º na categoria 17 a 19 anos e 3º lugar geral.

- Rodrigo Firmo: 1º na categoria 30 a 34 anos e 18º no geral.

- Leonardo Gotterd: 10° na categoria 14 a 16 anos e 20° no feral.

- Alexandre Guerra: 2º na categoria e 35º geral.

- Ryan Silva: 8º na categoria 11 a 13 anos e 37º geral.





Feminino



- Vitória Simioni: 6º na categoria 11 a 13 anos e 17º geral.

- Natália Guerra: 8º na categoria 14 a 16 anos e 24º geral.

- Mariana Essing: 10° na categoria 14 a 16 anos e 28º geral

- Kelly Guerra: 3º na categoria 40 a 44 anos e 57º geral.



(Fonte:Fmec)