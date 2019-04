Sidmar Piasentini. de 34 anos. morreu após o carro que ele dirigia ter saído da pista e batido numa árvore na manhã deste domingo (7), na BR-470, na Serra de Ibirama, no Vale do Itajaí. O acidente envolvendo um Civic com placas de Barra Velha ocorreu por volta das 6h50, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF-SC).

A batida foi no km 121 da rodovia. O condutor morreu ainda no local do acidente, que foi atendido ainda por uma equipe de bombeiros voluntários do município. A vítima estava sozinha no automóvel.

As causas do acidente serão apuradas, pela PRF que atendeu a ocorrência. Ainda não se sabe o que provocou a saída de pista seguida da colisão. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul.

Segundo informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, familiares já se deslocaram para Rio do Sul para realizar o translado do corpo para Concórdia onde será realizado o sepultamento.



Seu corpo será velado em sua cidade natal Concórdia SC, ainda com horário e local a ser marcado.



(Fonte: G1 SC. Foto: Divulgação/PRF-SC)