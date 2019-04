Fato aconteceu no fim da tarde deste domingo, na Segundo Dalla Costa.

Um princípio de incêndio em estabelecimento comercial foi registrado no final da tarde deste domingo, dia sete, na rua Segundo Dalla Costa, em Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Conforme informações, ninguém estava no local na hora do sinistro. vizinhos do estabelecimento notaram a fumaça e acionaram os Bombeiros.

Os moradores arrombaram uma janela que fica atrás da loja e controlaram as chamas rapidamente. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado e a guarnição ele realizou apenas o rescaldo. Os danos foram de pequena monta. As causas não foram informadas.

(Com informações do repórter André Kruger)