A equipe de Robótica do SESI (Regional de Concórdia), composta por alunos de Concórdia e Seara, está classificada para a Fase Internacional do Torneio de Robótica FIRST Lego League – FLL. A etapa ocorrerá nos Estados Unidos de 15 a 20 de abril. O FLL é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens de 9 a 16 anos se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiriam habilidades valiosas para o trabalho e para a vida. A escola do SESI tem o time AgroRobots, que foi um dos representantes o estado de Santa Catarina com outros três times do estado.

A professora, Jandira Saiba (técnica da equipe), explica que o AgroRobots está se preparando para mais esse importante desafio. "Estamos nos preparando para desenvolver um bom trabalho na fase internacional, dessa forma, representando bem os municípios de Concórdia e Seara e o Estado de Santa Catarina. Será um momento muito especial para a nossa equipe”, assinala.

Durante o Torneio de Robótica FIRST Lego League – FLL, os alunos foram desafiados a desenvolver um projeto de pesquisa para auxiliar os astronautas. Conforme a professora Jandira Saiba, os estudantes leram mais de 400 artigos. Eles detectaram um problema que é a má circulação sanguínea de astronautas em microgravidade. Foi desenvolvida uma meia especial (em parceria com uma empresa de Xanxerê), visando reduzir esses impactos. O material já foi testado em um consultório médico de Concórdia, obtendo expressivos resultados nos pacientes.

A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, comemora a classificação para a fase internacional. "Estamos orgulhosos com essa classificação. Essa equipe é totalmente merecedora dos resultados que vem conquistando. Para nós do SESI é uma satisfação ver que o trabalho desenvolvido nas aulas de robótica tem atingido uma dimensão tão gigantesca”, destaca Silvana.

O time AgroRobots é formado pelos alunos: Carolina Cerutti, Thais Regina Wildner, Ana Clara Manfrio Martello, Leticia Farina, Beatriz Evangelista, Danimar Campos da Costa e Lucas Lodi Valenga. A técnica é Jandira Saiba e o mentor é Ricardo Ricardo Gabiatti.

(Fonte: PG Comunicação)