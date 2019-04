Matéria foi apresentada na última Sessão do Legislativo.

A Câmara de Vereadores de Arabutã aprovou indicação do vereador Felipe Patzlaff que tem o objetivo de atender um dos setores mais importantes para a economia do Município, a agricultura. A intenção é buscar que a Prefeitura de Arabutã disponibilize de forma gratuita aos produtores do Município os exames de tuberculose e brucelose.

O programa já existia e auxiliava os produtores, principalmente de leite que recebiam um percentual maior quando da comercialização junto às empresa do segmento. Os recursos era provenientes da Secretaria de Agricultura de Arabutã e atendia uma parcela significativa de bovinocultores.

“Nós precisamos incentivar os produtores para que eles permaneçam no campo produzindo. A nossa economia depende disso. Portanto, é fundamental que o ente público possa dar essa contrapartida aos nossos produtores”, reitera.

Em sua justificativa, Patzlaff ainda lembrou que a região tem uma das maiores bacias leiteiras de Santa Catarina. Com os exames o produtor poderá garantir uma rentabilidade maior no preço e futuramente até investir na sua qualidade de vida no campo.

O vereador explica que a questão sanitária dos animais também é fundamental para a produção de um leite de qualidade. Patzlaff reitera que é necessário incentivar o produtor para garantir que tenhamos cada vez mais produtos de qualidade na nossa mesa.

“O custo do incentivo será baixo pelo benefício que a realizados dos exames sugeridos proporciona”. Tenho a absoluta certeza que os nossos produtores terão esse auxílio nos próximos meses, já que a produção de leite é uma fonte de renda muito importante na maioria das nossas propriedades”.

(Fonte: Ascom/Câmara de Arabutã)