O jovem acusado de atear fogo na casa onde residia com seus os pais, na Rua Marcelino Ramos, próximo do Bairro Guilherme Reich passou a ser réu em um processo criminal. A decisão é do juiz substituto, Édipo Costabeber, confirmada na ultima quarta-feira, dia três.

Conforme os autos do processo, o magistrado entendeu a existência de prova da materialidade do delito. Deste modo, a denúncia preenche os requisitos para o prosseguimento da ação.

Agora a advogada do réu, Camila Raquel Hilger, terá o prazo de 10 dias para responder a acusação. O jovem de inicias J.R.M., está recolhido no Presídio Regional de Concórdia desde o dia seis de março, quando foi preso em flagrante. No dia seguinte, em Audiência de Custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

(Com informações do repórter André Krüger)