Em jogo treino realizado no início da noite da sexta-feira, dia 5, em Piratuba, a equipe da ACF perdeu por 3 a 2 para o Thermas Piratuba Futsal. O jogo foi o último teste do time do técnico Clodimar Thomé, antes da estreia no Catarinense da Divisão Especial. Marcaram para Concórdia, Filipinho e Chilau. Para os donos da casa, Evandro, Gui e Negão balançaram as redes.



A partida serviu para o treinador Clodimar Thomé fazer várias situações de defesa, ataque e fazer alguns testes.

A equipe volta aos treinos neste domingo, dia sete, pela parte da manhã.

A estréia no Campeonato Catarinense da Divisão Especial acontece na terça-feira, dia nove, no Sul do estado contra Tubarão.

(Com informações do repórter André Krüger).