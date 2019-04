O Lajeado Quintino venceu o Barra Fria por 2 x 0 na tarde deste sábado, dia seis, fora de casa, em partida foi válida pela chave A da Série C do Campeonato Interiorano. Com o resultado, o Quintino vai a seis pontos, com duas vitórias, Já o Barra Fria fez a sua estreia na competição.



Na primeira etapa do jogo, a equipe visitante teve mais chances de abrir o marcador que o time anfitrião, mas o placar ficou zerado.

No segundo tempo, o Quintino voltou melhor que o Barra Fria, que fez três substituições buscando o ataque não tendo sucesso.

O primeiro gol da equipe visitante ocorreu aos cinco minutos da etapa complementar. O meia Fernando cruzou para dentro da área, o goleiro Jean fez deu o rebote e o atacante Rino tocou para o fundo da rede abrindo marcador.



No final da partida mais uma jogada pelo lado direito. Gilberto fez novo cruzamento, a zaga do barra Fria parou e Édi, de cabeça, empurrou para o fundo da rede fechando o placar. Placar final: Barra Fria 0 x 2 Quintino.

Com o resultado, o Barra Fria está em quinto da Chave A. Quintino lidera o grupo com seis pontos, em dois jogos.

Barra Fria Jogou com Sandro; Ademar, Caverna, Samuel, e Leandro; Marciano Renan, Robson, e Willian; Jonas e Diego. Entraram ainda, Jean, Giovani, Edson e Tito, Tecnico Zulmir Giraldi.



Quintino jogou com Diogo; Nei, Gui, Italiano e Angelo; Feliz, Émerson, Édi e Fernando; Marlon e Rino. Entraram ainda, Dário, Gilberto e Badaló.

Cartões Amarelos, Ademar, Samuel, Willian, Diego e Tito para equipe da casa. Vei, Gui e Rino para Quintino.

Cartões vermelhos, Barra Fria, Tito. Nei para Quintino.



Arbitragem de Clovis Guimarães, auxiliado por Jairo Sutil e Caroline de Oliveira, delgado Marlon Dick.

(Com informações do repórter André Krüger)