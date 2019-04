Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão frontal, envolvendo dois veículos na área central de Concórdia. O fato foi registrado no começo da tarde deste sábado, dia seis na Romano Anselmo Fontana, no cruzamento com a Atalácio Reginato, no bairro Jardim. Envolveram-se um Escort e um Focus, ambos de Concórdia.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia chegou a ser chamado para atender a ocorrência, mas as pessoas envolvidas dispensaram o atendimento e a condução para o Hospital São Francisco, em Concórdia.



(Com informações do repórter André Krüger)