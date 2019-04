Um caminhão VW Constellation de cor branca, com placas de Concórdia/SC, tombou, na tarde desta sexta-feira (5). O fato foi registrado próximo ao trevo de acesso ao campus da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) as margens da ERS 135, em Erechim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não sofreu ferimentos. Ele contou que perdeu o controle do veículo por conta da pista molhada.

Em funçâo do acidente, o trânsito ficou lento no final da tarde na pista sentido Getúlio Vargas a Erechim.

Por volta das 18h10, outro acidente ocorreu em Erechim, poucos metros de distância do primeiro acidente. Um veículo Vw Saveiro Rontan Box, com placas de Salto Veloso colidiu na traseira de um Gol vermelho com placas de Getúlio Vargas, ninguém se machucou.

(Fonte:RS Agora.)