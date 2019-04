A Secretaria de Urbanismo e Obras fez a aquisição de 20 lixeiras para o recolhimento de fezes dos animais de estimação. A compra foi realizada no mês de fevereiro, e quatro unidades já foram instaladas na Praça Dogello Goss. A ideia é proporcionar comodidade e facilidade durante os passeios com os animais de estimação, já que os donos poderão fazer o recolhimento e o descarte das fezes, mantendo a higiene e a beleza dos espaços e vias públicas.



Outras seis unidades serão colocadas no Parque de Exposições e o restante das lixeiras será destinada a outros espaços públicos, após um levantamento de demanda. O custo de cada unidade foi de R$ 364,50. Segundo o secretário Daniel Faganello, já estava desde o ano passado no planejamento da secretaria a aquisição das Catas Cacas. A medida também atende as reclamações de quem circula nas vias e pisa no rastro inconveniente dos pets. A intenção é que os animais só deixem pelo caminho belas pegadas.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/jornalista - ASCOM)