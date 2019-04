A Fundação Municipal de Cultura, convoca entidades e instituições culturais, grupos, artistas e agentes culturais de todos os segmentos para participarem do Fórum de Validação do Plano Municipal de Cultura de Concórdia. O evento acontece na próxima terça-feira, 9 de abril, no Teatro Maria Luiza de Matos, na Casa da Cultura, às 19h.



Organizado também pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, o objetivo é dar sequência aos trabalhos e no desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura de Concórdia, num esforço conjunto com os municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC. Trata-se de um momento democrático e único onde a participação da comunidade cultural e da sociedade em geral é muito importante.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)