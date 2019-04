A Administração Municipal fez a cedência de 29 equipamentos agrícolas para 16 associações de comunidades rurais, sendo 2 tratores, quatro distribuidores de adubo líquido, cinco distribuidores de adubo seco, oito colhedoras e dez carretas basculantes. O valor dos implementos ultrapassa os R$ 800 mil, sendo mais de R$ 600 mil custeados pela prefeitura e o restante de emenda parlamentar.



A entrega aconteceu nesta sexta-feira, 5 de abril, no pátio da Secretaria de Obras, com a presença do prefeito, Rogério Pacheco, vice-prefeito Edilson Massocco, membros do Legislativo e da equipe de governo, além dos presidentes e representantes das 16 associações beneficiadas.



Responsável por grande parte do movimento econômico da cidade, o setor do agronegócio tem recebido inúmeros investimentos da atual gestão. “Não estamos no topo em vários segmentos por coincidência, esta conquista é o fruto do trabalho do nosso trabalhador rural, por isso temos este compromisso em disponibilizar recursos para o agronegócio” pontua o prefeito, Rogério Pacheco.



Boa parte dos valor para a aquisição dos dois tratores são de emenda parlamentar do então senador, Jorginho Melo “Estes equipamentos que vão para as comunidades de Linha Gasperini e Distrito de Planalto são um grande incentivo, por isso expressamos nossa gratidão aos parlamentares que não medem esforços para nos ajudar” comenta o vice-prefeito, Edilson Massocco.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)