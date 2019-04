A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Seara, Elaine Benetti, foi eleita Coordenadora do Colegiado de Gestores de Cultura, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), tendo como vice-coordenador Júlio Gomes de Concórdia, Secretária Noemi Shomel de Itá e vice-secretária Luciani Oliveira Silva de Irani. A eleição aconteceu na última terça-feira, 02 de abril, em reunião que aconteceu em Concórdia.



“Este colegiado merece uma atenção especial por parte dos municípios, por possibilitar a realização de ações regionais a exemplo da construção dos Planos Municipais de Cultura, que serão uma ferramenta de gestão para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a área”, comenta a presidente do Colegiado.



Na reunião ainda foi conversado sobre a importância da participação dos municípios no IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que acontecerá na cidade de Garopaba no mês de maio. Foi tratado ainda sobre as audiências públicas para a validação dos Planos Municipais, que irão acontecer nos meses de Abril e Maio, conforme as seguintes datas: 08 de abril nos municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Piratuba e Peritiba, 09 de abril no município de Concórdia, 10 de abril nos municípios de Jaborá e Presidente Castello Branco, 02 de maio nos municípios de Arabutã, Lindóia do Sul e Irani e 03 de maio nos municípios de Itá, Seara e Xavantina.

(Fonte: Fabíola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)