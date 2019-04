Neste sábado (06) a equipe sub-17 do Galo entra em campo para mais um confronto pela série B do Catarinense 2019, o adversário será a equipe do Fluminense de Joinville às 15h no Estádio Domingos Machado de Lima, com ingresso sendo somente 1kg de macarrão ou feijão.

A partida vale pela 4ª rodada da competição e o objetivo concordiense é voltar a vencer, já que na última rodada foi superado por 3 a 1 em Jaraguá do Sul quando enfrentou a equipe do Juventus. Durante a semana a comissão técnica e o técnico Adilson Machado organizaram a equipe para evitar os problemas apresentados na última partida, para que a equipe volte a somar pontos e ocupe a parte de cima da tabela de classificação.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 14h.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)