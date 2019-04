Na manhã desta sexta-feira (05), por volta das 07h55, Bombeiros de Catanduvas, atenderam a um acidente de trânsito na BR 282 em Vargem Bonita.

O condutor de um Renault Logan com placas de Joaçaba, perdeu o controle da direção e o veículo acabou saindo da pista. No automóvel estava apenas o condutor de 42 anos que foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba com luxação no ombro e joelho direito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada para fazer os levantamentos no local do acidente.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)