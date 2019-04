Vai ganhando força na Câmara de Vereadores de Irani a possibilidade de cassação do prefeito Sivio Lemos das Neves (MDB). Em 15 dias, o Ministério Público (MP/SC) obteve êxito em duas ações que acusam o prefeito, alguns servidores e empresários de fraude em licitação. Na primeira delas a Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,4 milhões em bens dos acusados e na segunda, divulgada ontem, mais R$ 564.528,00.

O presidente da Câmara de Vereadores de Irani, Wilson Zamarki (PP), diz que já foi procurado por vereadores para formar a comissão processante. “A população pode ficar ciente de que vamos utilizar a lei. Estamos aguardando a liberação da senha dos processos, que correm em segredo de Justiça, para termos um acompanhamento”, afirma Zamarki. Segundo ele, depois disso a comissão processante será criada.

As ações movidas pelo Ministério Público contra o prefeito, alguns servidores e empresários ainda cabem recurso. Na opinião do presidente do Legislativo, há motivos para a cassação. “A lei será cumprida e 90% da população quer a cassação do prefeito. Falta muita coisa no município e vimos essas notícias de onde está indo o dinheiro”, afirma Zamarki.

Além das ações por fraude em licitação para a contratação de serviço para recuperação de estradas do interior e da reforma do parque de exposições João Francisco Berton, Zamarki diz que há outro processo que envolve a reforma da praça da igreja, mas que ainda não teve decisão judicial. Conforme o presidente, os vereadores estão aguardando uma decisão sobre isso para já incluí-la no pedido de cassação.

O presidente do Legislativo comenta que somente depois de ter acesso aos processos os vereadores vão decidir se irão pedir a cassação do prefeito e do vice ou apenas do prefeito. Para ser possível cassar eles dos cargos, será necessário ter 2/3 dos votos favoráveis. Em princípio, não será difícil conseguir esse número já que do total de nove vereadores, seis são de oposição ao governo e três da situação.

O Jornalismo da Rádio Aliança entrou em contato com assessoria do prefeito de Irani, Sivio Lemos das Neves, para ouvir a versão dele sobre essas acusações. Por enquanto, o prefeito não se manifestou sobre o assunto.