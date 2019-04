Com novo episódio, rodovia passa a ser um retrato fidedigno de uma parte do Estado que não funciona.

Fim de semana chegando e que tal estabelecermos um programinha para preencher o nosso sábado e o nosso domingo? Algo que venha para arejar a cabeça e recarregar as energias para a próxima semana? Não me refiro a ir no cinema ou no restaurante; também não quero sugerir uma churrascada com os amigos no domingo acompanhada de um belo jogo de futebol.

Por fim, não quero propor danceteria ou simplesmente sofá e cobertor. Quero sugerir algo diferente! Que tal todo mundo procurar “o sapo” que está “enterrado” na SC 467?

Digo isso porque o trecho da rodovia, de 32 quilômetros, entre Jaborá e Ouro, cujos trabalhos de construção iniciaram lá em 2014, vai ter as obras paradas. De novo!

A notícia veio à tona ontem, através dos colegas da Rádio Capinzal, de Capinzal. Conforme a matéria dessa emissora, a decisão seria unilateral, partiu do Deinfra e se deve ao fato da empresa Triunfo não estar cumprindo os prazos de execução da obra. A empreiteira, pelo que foi apurado, não concorda com isso e promete buscar outras saídas, possivelmente jurídicas, para continuar com suas frentes de trabalho.

O fato é que essa será a segunda vez que haverá uma rescisão de contrato com empreiteira para a construção dessa rodovia. A primeira foi com a Monteadriano, lá no início de 2016. A obra ficou parada por mais de um ano até que na metade de 2017, a Triunfo venceu o processo licitatório para continuar os trabalhos, que pelo jeito agora vão parar.

Não queremos aqui apontar o dedo, mas apenas tentar entender o contexto disso tudo. Eu desconheço outra obra pública, de infraestrutura, que tenha sofrido tanto contratempo como essa SC 467. O que se tem até o momento é uma conclusão parcial, duas prováveis rescisões de contrato, atrasos, incertezas e dor de cabeça para a população e autoridades.

O prefeito Kleber Nora tem razão em botar a boca no trombone, assim como foi feito em entrevista para a Rádio Aliança, cuja matéria foi veiculada na edição de hoje do Jornal Aliança. Afinal de contas, o município viveu uma outra novela com a SC 355, que faz interligação com Concórdia. Não foi uma novela tão longa quanto a da SC 467, mas também gerou seus desgastes.

O fato é que a SC 467 é um retrato fidedigno da parte do aparelho do Estado que não funciona. Burocrático, moroso, engessado e lento. Tanto para iniciar, quanto para contornar os diversos obstáculos que podem surgir no meio do caminho. O Estado precisa rever essa metodologia! Ou fica mais ágil para resolver esses problemas, ou vai minguar e minguar também a paciência da sociedade.

Se o estado ainda não tem agilidade para isso, que tal exercitarmos a nossa procurando o dito cujo sapo enterrado, na SC 467?