A Justiça de Concórdia determinou que a Administração Municipal suspenda imediatamente o serviço de transporte de água potável para as localidades que vêm sofrendo com o desabastecimento. A decisão foi proferida na tarde da quinta-feira, dia quatro. Com essa decisão, a responsabilidade de manter e custear o transporte de água com caminhões pipa passa a ser exclusivamente da Casan.



Conforme o assessor jurídico da Prefeitura de Concórdia, Felipe Stechinski, a justificativa apresentada para a decisão é de que o atual contrato de concessão da Casan prevê que esse compromisso é exclusivamente da companhia, até mesmo com o uso de caminhões-pipa. Também se deve a uma decisão judicial, que determina que a Casan garanta o fornecimento de água sob pena de multa diária de R$ 10 mil.



A Prefeitura de Concórdia havia iniciado o transporte de água através de caminhões pipa tão logo decretou situação de emergência, na última semana. Conforme Stechinski, a Administração fará o acompanhamento dos trabalhos da Casan no sentido de garantir o abastecimento de água.