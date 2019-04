A polícia localizou na tarde desta quinta-feira, 4 de abril, o corpo de Angélica Sabrina Seibert, de 29 anos, que estava desaparecida desde 17 de março. Os policiais chegaram até o local, em São Miguel do Oeste, após uma denúncia anônima. Os agentes procuram o companheiro dela, Cleviton de Lima Carvalho, suspeito da morte.

Inicialmente, o casal era considerado desaparecido. Os dois tinham sido vistos pela última vez em 17 de março ao saírem de São Miguel do Oeste. Porém, a investigação mudou quando Carvalho foi visto sozinho na manhã do mesmo dia em um posto de combustíveis no Paraná pedindo carona com destino a São Paulo. O carro do casal estava no mesmo local.

O corpo de Angélica foi reconhecido por familiares, conforme a Polícia Civil. Ele estava em um terreno da zona rural de Barra Bonita. A Polícia Militar recebeu a denúncia anônima e fez o isolamento do local. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) chegaram em seguida.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Carvalho entre em contato com a Delegacia de Polícia de Fronteira de Dionísio Cerqueira através do telefone e whatsapp (049)-3644-1093.

Fonte: G1.com