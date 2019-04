Pedro Parente, presidente global da BRF, esteve em Concórdia, nessa quinta-feira (4), para uma visita à primeira fábrica da Sadia no Brasil. O executivo seguiu uma agenda extensa, com passagens pelo campo, indústria e Memorial Attilio Fontana - fundador da Sadia que deu início às atividades da marca em 1944. A programação foi cumprida na companhia do vice-presidente de operações, Vinícius Barbosa, e funcionários da unidade.



Pedro Parente também participou de um almoço com a liderança da unidade para tratar de temas relacionados aos avanços na produção e à conexão da gestão com os resultados que a Companhia pretende atingir este ano e, também, uma perspectiva para os próximos. Além disso, o executivo reforçou a importância dos compromissos da empresa com a segurança, qualidade e integridade, pontos de partida que guiarão a BRF no caminho da retomada do crescimento.

"Iniciamos no ano passado um trabalho que será fundamental para reconstrução da empresa e para o início de sua recuperação. Plantamos sementes de mudanças estruturais, na estratégia e na operação para estabelecer um crescimento contínuo e sustentável por meio de uma execução rigorosa e recolocar a companhia em um patamar de rentabilidade acima da média histórica a partir de 2021”, ressalta Parente.

(Fonte: Comunicação/BRF)