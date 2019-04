Desde o começo da semana a Rádio Capinzal vem sendo questionada por ouvintes quanto o andamento das obras da SC-467 entre Ouro e Jaborá. A retirada das máquinas e demissão de funcionários indicava uma nova paralisação dos trabalhos.

Na manhã desta quinta-feira (04) a reportagem da emissora percorreu o trecho, desde a comunidade de Nossa Senhora da Saúde, até o Distrito de Santa Lúcia. O que foi visto foram apenas algumas máquinas trabalhando, mas segundo funcionários, tão logo os equipamentos seriam recolhidos como ocorreu com os demais.

A reportagem teve acesso a um comunicado entregue aos funcionários da empresa Triunfo, responsável pela execução da obra, o qual confirmava a rescisão unilateral de contrato por parte do Governo do Estadual, através do DEINFRA – Departamento Estadual de Infraestrutura. Confira abaixo:

Curitiba 03 de abril de 2019

Prezados funcionários da Obra de Jaborá – SC

Queremos dar uma satisfação aos colaboradores da obra de Jaborá, informando que a Construtora tomou conhecimento na data de ontem à tarde, que o DEINFRA – SC declarou a rescisão unilateral do contrato da obra, por decisão do mesmo.

A empresa não concorda com o fato e vai tentar de todas as maneiras reverter esta decisão, mas o fato é que, por enquanto, não podemos dar continuidade aos trabalhos em razão da decisão tomada unilateralmente pelo contratante.

Como não podemos prever o prazo para solução definitiva do assunto, lamentamos mais temos que dar o aviso prévio.

Neste período de aviso, os funcionários ficaram à disposição nas primeiras 6 horas de jornada, mais dispensados para aguardar qualquer convocação em suas residências, bem como para buscar outras oportunidades de trabalho mesmo além das duas horas legais.

Se durante o período de aviso a empresa conseguir reverter à situação, a mesma poderá cancelar se houver acordo com cada funcionário.

A Construtora aproveita para tranquilizar a todos os funcionários, afirmando que, independente do resultado dessa decisão, todos os seus direitos serão honrados.

Agradecemos a colaboração e compreensão de todos, e vamos trabalhar e torcer para que possamos ter sucesso em reverter esta decisão, para que todos os colaboradores possam voltar ao trabalho, e concluir a obra dentro do cronograma proposto pelo contratante, ou seja, outubro/19.

Atenciosamente,

Adir Afonso Borges

A Triunfo retomou os trabalhos no dia 07 de janeiro, após férias coletivas, mas logo paralisou. No dia 14 de janeiro o prefeito Neri Luiz Miqueloto esteve em Florianópolis onde se reuniu com representantes do DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura) em busca de esclarecimentos. Até então existia uma incógnita quanto o motivo.

O prefeito de Jaborá, Kleber Nora, que acompanhou Miqueloto na viagem informou que o vencimento de uma Licença Ambiental de Implantação, a LAI, foi o que provocou a paralisação dos trabalhos.

O prefeito de Jaborá disse que a informação repassada é de que 70% da obra total já estaria concluída. As obras foram retomadas no dia 30 de janeiro e o prazo para entrega é outubro desse ano.



(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal AM)