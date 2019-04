Um motorista de caminhão foi flagrado realizando manobra perigosa, conhecida como "quebra de asa", em rodovia no norte do Rio Grande do sul. O fato aconteceu nas proximidades do portal de acesso a cidade de Aratiba. O vídeo viralizou nas redes sociais e não dá para precisar a data em que o fato ocorreu e foi registrado. Alguns internautas afirmam que isso pode ter ocorrido na última semana.



O fato foi registrado através de filmagem por uma câmera de aparelho celular. Quem registrou estava no veículo que vinha imediatamente atrás. Há rumores de que o proprietário do caminhão seria de uma cidade aqui da região, mas isso também não é confirmado.



A quebra de asa é uma manobra que consiste em balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista e contorcendo o implemento. Esse movimento pode provocar danos estruturais no veículo.