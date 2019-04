Resultados dos jogos de ontem pela 8ª Copa CDL de Futebol Suíço

Educar/Unigran/Focalha/Camaro 02 x 01 Bokitu´s/ Lojas Lang.

Copérdia 03 x 00 GlobService.

Hoje à noite mais quatro partidas.



No campo A

As 19h30 Paulo Moto/Agilly Despachante

As 20h30 Grupo Cordial x Estilo Vidros/ Auto Center Hollywood;



No Campo B

As 19h30 DHR Direções/MM Distribuidora x Transportes Silvio

As 20h30 Rotisull Grupo Transpeniel x Polícia Militar.



As partidas acontecem no campo Império da Bola na comunidade de Linha Vitória.

(Fonte: Com informações do repórter André Krüger).