Mais de 19 mil contribuintes devem acertar as contas com o Leão da Receita Federal.

Mais de seis mil declarações do IR já foram entregues na região

Está dentro da normalidade o fluxo de entregas de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física na região de Concórdia. A avaliação é da Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, que atende a região de Concórdia. Das 19.263 declarações aguardadas para esse ano, 6.053 já foram entregues. Em Concórdia, 4.481 contribuintes já acertaram as contas com o Leão de um quantitativo total de 14.101 aguardados para esse ano.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba, Otto Marech, lembra que o prazo termina no dia 30 desse mês. Ele orienta que os contribuintes não deixem para última hora, uma vez que o sistema pode apresentar falhas por intercorrência de fatores externos, como falta de energia elétrica, por exemplo.

Estão obrigados a declarar Imposto de Renda todos os contribuintes que tiveram rendimento anual superior ao teto estabelecido pela Receita Federal. Neste ano, ele corresponde a uma remuneração de R$ 28.559,70, o que dá uma média de R$ 2.379,98 por mês.

Outro caso de obrigatoriedade prevista nas normas inclui aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte em valor superior a R$ 40 mil.