Pedro Parente visita as unidades de Concórdia e Videira nesta quinta-feira

O presidente da BRF, Pedro Parente, faz visita à unidade de Concórdia, onde surgiu a Sadia, nesta quinta-feira, 4 de abril. Desde que assumiu a companhia em maio do ano passado, essa é a primeira visita a uma planta da empresa. Ele também irá a Videira, que é o berço da Perdigão. Parente não anunciou investimentos, mas diz que prevê uma recuperação da empresa. “Tivemos um resultado financeiro difícil no ano passado, mas isso simboliza uma virada. O importante é que não pioramos a possibilidade de geração de resultados e melhorou as nossas chances e condições de operar para o futuro”, afirma.

Pedro Parente diz que está empenhado na recuperação financeira da empresa, que teve prejuízos no ano passado. “Estamos trabalhando muito para fazer essa virada e contamos com nossos colaboradores e integrados”, pontua o presidente. Segundo ele, a BRF ainda possui uma dívida alta, o que não pode ser ignorado. “O que é chave é ter um resultado cada vez melhor na empresa. Precisamos trabalhar de uma forma muito integrada para evitar perdas, problemas de qualidade e inovar”, pontua.

A BRF está focada na habilitação de novas plantas para vender ao mercado internacional. “Temos apenas uma fábrica habilitada para vender à China, que fica em Santa Catarina. Seria muito importante habilitarmos mais unidades”, afirma Parente. Ele destaca que isso é uma ação estratégica para a companhia, que está trabalhando forte para isso.