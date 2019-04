Como você está cuidando da sua saúde? No próximo domingo, sete de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde e o Hospital São Francisco e Plano São Camillo vão realizar um ato especial nesta sexta-feira. A analista de marketing do hospital, Nara Socha, explica que haverá verificação de pressão arterial, testes de glicose rápida, informações sobre como parar de fumar e outros. Todos os serviços serão prestados gratuitamente e não é necessário agendar horário. Quem tiver interesse deve ir até a estrutura que será montada em frente ao hospital de Concórdia, no horário das 9h às 12h.

Em 2019, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que as instituições incentivem a prática de exercício físico. A entidade anunciou que vai trabalhar para reduzir em 15% o sedentarismo até 2030. No mundo todo, um em cada cinco adultos e quatro em cada cinco adolescentes (com idades entre 11 e 17 anos) não praticam atividade física suficiente.

A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes e câncer, além das doenças mentais. Essas enfermidades são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 milhões de pessoas por ano entre 30 e 70 anos.

A falta de atividade física também traz impactos financeiros para a saúde pública. Globalmente, estima-se que o sedentarismo custe US$ 54 bilhões em assistência médica direta e 57% deste volume de dinheiro é desembolsado pelo setor público.