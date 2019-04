Encontro foi no Ministério da Agricultura.

O presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, esteve em Brasília para cumprir agenda na busca de liberação de recursos para o município. Na ocasião participou da reunião que aconteceu na tarde de terça-feira (02/04), com o Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária, Fernando Mendes e diretor da empresa CBRASA, Edson Argenton. O encontro tratou sobre assuntos referentes ao projeto piloto da empresa, que oferece um serviço de extrema importância para os produtores da região.

O objetivo foi apresentar ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA), a importância do projeto desenvolvido pela empresa CBRASA que desde o ano de 2017 realiza o recolhimento de animais mortos em propriedade rurais de Santa Catarina, além de, auxiliar no andamento das tratativas para a normatização do serviço que irão permitir a empresa exportar os produtos gerados.

“Este é um projeto inovador de recolhimento de animais mortos, pois além de auxiliar os produtores no manejo, busca minimizar os impactos ambientais, sendo uma alternativa sustentável oferecida ao criador para o descarte correto desta carcaça”, pontua Pacheco. Conforme dados apresentados, somente no ano de 2018 foram recolhidos e processados 11 mil toneladas de animais mortos, totalizando mais de 239 mil cabeças (suínos e bovinos). Deste montante, 8 mil toneladas, totalizando 76 mil cabeças (bovinos e suínos), são oriundos dos municípios da região da AMAUC.

O Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, também participou do encontro e repassou que a comissão que analisa o projeto fez questão de destacar que todos os técnicos que analisam o processo são favoráveis e estão finalizando as normativas, “nos foi repassado que os trabalhos serão intensificados e que esse projeto piloto já mostrou sua eficiência e deve se tornar uma atividade importante para auxiliar os produtores no destino correto dos animais mortos”, pontua.

Participaram da reunião, Leonardo Biezus - gerente da unidade da empresa CBRASA em Seara, Rodrigo Pandovani - coordenador da comissão técnica que analisa o processo em Brasília, Mauro de Nadal - Deputado Estadual e Valdir Colatto - chefe do serviço florestal do ministério da agricultura, que quando Deputado Federal atuou muito para a liberação do projeto piloto.

(Fonte: Fabíola Bordin/Ascom/Amauc)