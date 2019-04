Saretta quer que DNIT melhore a sinalização no Trevão do Irani

Um novo pedido de revitalização, com melhorias na sinalização do trevão do Irani foi encaminhado pelo deputado Neodi Saretta, ao superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Santa Catarina. O trevo de ligação entre a BR-153 e BR-282, é um dos locais mais perigosos da região. Muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais já acontecerem no local que precisa passar por melhorias urgentes. Saretta salientou que, como é uma interligação de diversas rodovias, precisa ter uma boa infraestrutura, melhorando a visibilidade e segurança naquele ponto.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Saretta).