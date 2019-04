Procedimento será realizado em parceria com o Governo do Estado, em Caçador.

Mais de 150 pacientes de Concórdia deverão ser beneficiados com o mutirão de cirurgia de catarata, que será realizado em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina. O período de cirurgias será realizado entre 15 e 19 de abril, no Hospital Maicé, em Caçador, que é a unidade hospitalar que aderiu a campanha estadual. "Por isso, todos os pacientes que estão na fila em Concórdia serão encaminhados para lá", explica o secretário Municipal de Saúde, Sidinei Schmidet.



De acordo com o secretário, o paciente que está com mais tempo de espera é de sete meses, já que outras campanhas já foram realizadas e diminuíram o tamanho da fila que existia.



Os pacientes a serem beneficiados com o mutirão já estão sendo comunicados através da secretaria, que já realiza o agendamento.



Conforme Sidinei, além desses mutirões, a secretaria também já realiza 20 procedimentos mensais através de contratação de médicos. "Em Concórdia, já temos um médico que faz esse procedimento e estamos contratando outro profissional para realizar mais 20 cirurgias, a partir de abril", finaliza o secretário.