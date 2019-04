"Quase todas as ações no curto prazo estão em execução"

Quase todas as ações previstas no curto prazo para tentar resolver o problema de abastecimento de água em Concórdia já estão em execução. A garantia é do assessor de comunicação da Casan, Ricardo Stefanelli, em entrevista ao Mesa Redonda da Rádio Aliança, nesta quarta-feira, dia três. A apresentação desse plano é uma resposta da Casan para o enfrentamento desses problemas e para corresponder a cobrança feita pela Administração Municipal e pela opinião pública.



Esse planejamento da Casan contempla ações no curto, médio e longo prazo, que vão desde a troca de bombas nas estações de recalque até a construção de uma nova adutora de água entre o morro do Merlo e o Portinari, cujo projeto está em fase final de execução. "Estamos com a força-tarefa, caminhões-pipa, obras emergenciais por toda a cidade, conforme o plano entregue ao prefeito e à Câmara de Vereadores. Podemos prometer muito trabalho e investimento", afirma Stefanelli.



Conforme já anunciado pela Rádio Aliança, no curto prazo a Casan pretende:



-Ampliação da Estação de Recalque de Água Tratada (ERAT6): a ERAT6 é uma das principais do sistema, alimenta as ERAT15 e ERAT8, que abastecem os bairros Portinari, Posto 100, São Cristóvão, Cinquentenário e Frei Lency. Hoje possuí uma bomba com capacidade para 129m³/h, com potência de 75cv. Com a troca de motor, acionamento e rotor, a vazão passará para 170m³/h, o que representa um aumento do volume de 41.000 litros por hora para a região.

- Ampliação da ERAT15: aumentará a vazão e pressão para os bairros Portinari, Loteamento Zampronio e Morro do Merlo.

- Ampliação do sistema de supervisão e controle à distância: migração das últimas 4 ERATs que estavam fora para o sistema eletrônico, possibilitando a visualização do funcionamento dessas unidades à distância 24 h/dia.

- Contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção de redes: será contratada empresa especializada para dar maior agilidade ao atendimento dos serviços operacionais (vazamentos, manutenções, ampliações, novas ligações, etc.) e o atendimento à população.

- Contratação de empresa especializada para o serviço de execução de redes: objetiva realocar redes antigas para as calçadas nas ruas onde a Prefeitura está executando repavimentação.



Sobre os problemas de falta de água mais recentes, Ricardo Stefanelli destaca que, soma-se ao fato da cidade ter uma rede frágil, a interferência externa que provoca rompimentos, como os trabalhos. Ele cita o trabalho de remoção da rede antiga em ruas que serão pavimentadas ou recapeadas pela Administração. "Estamos removendo 42 KM de rede, colocando uma rede de diâmetro maior, que é retirada do meio da rua e levada para a calçada. Isso faz com que seja necessária a religação com cada unidade consumidora e isso leva um tempo considerável, podendo ser um turno ou um dia inteiro com a rede desligada em alguns casos", explica.



Conforme Stefanelli, também acrescenta-se o fato de rompimentos provocados por máquinas de empreiteiras que não estão a serviço da Casan e nem da Prefeitura, como aconteceu na última sexta-feira, dia 29, em um loteamento particular em Linha São Paulo.



Para a execução dessas metas, contidas nesse plano de ação, servidores da Casan de outros municípios estão em Concórdia para auxiliar nas tarefas do curto prazo. Sobre o longo prazo, que compreende a construção dessa adutora do Portinári, Stefanelli revela que o objetivo é deixá-la pronta antes do próximo verão.