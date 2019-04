Convite ocorreu na tribuna do Legislativo de Irani na sessão desta semana

Uma situação totalmente inusitada ocorreu na Câmara de Vereadores de Irani na sessão realizada nesta semana. Um vereador de oposição ao governo municipal que seguidamente faz críticas à condução dos trabalhos da Secretaria de Saúde foi convidado para assumir a pasta. O convite não é nada comum e até chega a ser engraçado, mas foi feito na tribuna, que é um lugar de pronunciamentos oficiais.

O líder do governo Leonir Guimarães (MDB) disse que, com o aval do prefeito Sivio Lemos das Neves (MDB), o vereador Renato de Campos (PSD) poderia procurar a prefeitura para na semana seguinte assumir a Secretaria de Saúde. “O senhor (Renato) pediu para ser secretário voluntário por 60 dias e estamos lhe oferecendo a vaga para resolver o problema dos médicos e da saúde de Irani. Torço pelo senhor”, afirmou Guimarães.

Renato de Campos disse que aceita o convite, mas com algumas condições. “Se o prefeito demitir a secretária, encerrar as contas e me der a liberdade para mandar gente embora de lá, eu assumo. Não vou entrar lá de gaiato para ter meus bens bloqueados também. Sou uma pessoa de mãos limpas”, respondeu o vereador de oposição.