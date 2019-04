Vítima de acidente no interior de Piratuba permanece na UTI do HSF

Permanece na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI do Hospital São Francisco de Concórdia, o idoso que foi vítima de um acidente de automóvel, no último fim de semana, no interior de Piratuba. A evolução do quadro clínico não foi informada.



Conforme informado também pela Rádio Aliança, A. da S, de 76 anos, ficou gravemente ferido em uma saída de pista, seguida de capotamento e colisão em árvore. O fato aconteceu na noite do último sábado, dia 30, na comunidade de Uruguai, interior de Piratuba. A vítima foi achada a poucos metros do veículo e acredita que ela tenha sido arremessada para fora pelo parabrisa.



Na ocasião, a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba, que fizeram o resgate com o idoso gravemente ferido. Inicialmente, ele havia sido levado para o Hosital Beneficente Piratuba/Ipira e poucas horas depois levado para o Hospital São Francisco, em Concórdia, onde permanece internado.