Depois de ter lido uma reportagem em que o prefeito, Rogério Pacheco e o vice , Edilson Massocco declararam que “acabou a conversa”, o deputado Moacir Sopelsa demonstrou apoio à administração municipal pela decisão. O parlamentar que foi prefeito de Concórdia no período de 1993/1996 relembrou que ainda naquela época o município já esperava uma solução da Casan para o abastecimento de água.

Sopelsa destaca que Concórdia não tem problema de água, já que o Jacutinga, graças ao velho e bom Deus, é um dos rios mais limpos e tem a capacidade de abastecer o município. O deputado acrescenta que “A incompetência, as mentiras e as promessas da Casan, fazem com que, a população esteja sofrendo e penalizada”. Razão pela qual apoia a decisão da administração de Concórdia em cobrar, de forma mais enérgica, uma solução por parte da Casan.

Na situação em que está não dá mais para ficar, a Casan de Concórdia não pode ficar na dependência da gestão de Chapecó para resolver questões pontuais, como a falta de um tubo para solucionar um problema na rede, por exemplo. Desta forma, com este modelo de gestão da Casan, o sistema de água em Concórdia precisa ser municipalizado, opina Sopelsa.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)